Гол как сокол. Большинство россиян не могут ничего скопить

Более половины граждан Российской Федерации (59%) не имеют никаких сбережений. Это показал опрос, проведённый научно-технологическим центром «Перспектива». Согласно социологическому исследованию, чтобы начать откладывать деньги, людям требуется доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

При этом, 27% опрошенных заявили, что сбережения возможны только при доходе от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на человека в семье. Доход в 35-45 тысяч рублей считают достаточным 17%, отмечает Ura.ru.

Из тех, кто всё-таки решается заняться накопительством, 32% делают это время от времени, например, после реализации имущества или получения наследства. 58% откладывают с зарплаты, а 9% — с премии.

