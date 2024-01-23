«Глупыми были»: блогер Лерчек назвала причину неуплаты налогов
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, почему они с супругом Артемом не платили налоги.
Соответствующий вопрос Чекалиной задала одна из подписчиц. По словам блогера, они с мужем слушали «не тех людей».
«Ну что сказать - глупыми были», - написала Чекалина в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ компании Meta).
Блогер заявили, что они с супругом поняли все ошибки и раскаялись. Она призвала подписчиков быть внимательнее с налоговыми обязательствами.
Уголовные дела против Чекалиной и ее мужа возбудили весной 2023 года. Их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В общей сложности супруги выплатили задолженность в размере 504 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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- «Глупыми были»: блогер Лерчек назвала причину неуплаты налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru