«Глупыми были»: блогер Лерчек назвала причину неуплаты налогов

Соответствующий вопрос Чекалиной задала одна из подписчиц. По словам блогера, они с мужем слушали «не тех людей».

«Ну что сказать - глупыми были», - написала Чекалина в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ компании Meta).

Блогер заявили, что они с супругом поняли все ошибки и раскаялись. Она призвала подписчиков быть внимательнее с налоговыми обязательствами.

Уголовные дела против Чекалиной и ее мужа возбудили весной 2023 года. Их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В общей сложности супруги выплатили задолженность в размере 504 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

