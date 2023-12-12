Главврача «Матросской Тишины» посадили на семь лет за фиктивные диагнозы

Изначально медика обвиняли в получении взяток за постановку фиктивных диагнозов. Позже эти обвинения были сняты, но были озвучены новые. По версии следствия, Кравченко неверно понял указание руководства и с целью снижения перелимита заключенных и по медицинским показаниям выпустил из СИЗО на свободу чётырех осуждённых.

Сторона обвинения просила для главврача девять лет колонии. Суд же назначил Кравченко семь лет лишения свободы, а также на два года запретил заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Минздраве. Также ему на такой же срок запретили осуществлять врачебную деятельность.

Ранее в Мурманске врача признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями и осудили на шесть лет колонии за взятки от призывников и их родителей за освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».