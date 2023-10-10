Главу «Жилищника» в Москве оштрафовали за нелестное сравнение русских и мигрантов

Исполняющий обязанности главы государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хорошево-Мневники» оштрафован на 10 тысяч рублей за утверждение, что мигранты выполняют порученную работу лучше русских. Решение вынес Хорошевский районный суд российской столицы. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Уголовное дело было заведено после появления в сети видеозаписи, на которой и.о. директора отчитывал подчинённых рабочих. Он также заявил, что приезжие «любят работать, в отличие от этнических русских», и делают это лучше них.

Суд решил, что эти рассуждения можно квалифицировать в качестве «возбуждения ненависти либо вражды», они также направлены «на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения», говорится в постановлении.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», и.о. директора признан виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

