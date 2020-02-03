Главу горсовета Крыма сняли с должности из-за хлеба, подаренного блокадникам
Депутаты городского совета Керчи приняли решение о снятии с должностей председателя парламента Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы. Внеочередное собрание горсоваета было связано со скандалом, который последовал за подарками, которые неделю назад чиновницы преподнесли блокадникам Ленинграда в Керчи.
Депутаты приняли решение прекратить полномочия Хужиной и Щербулы досрочно. Одновременно заместителем главы горсовета была избрана Ольга Солодилова, которая будет исполнять обязанности председателя парламента.
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников. Им подарили по медали и хлебу. Подарок вызвал широкий общественный резонанс.
Фотографии стариков с хлебом в руках на фоне холеных чиновниц в шубах производят неизгладимое впечатление, признался в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН довольно резко отреагировал на выходку чиновников.
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