Главу горсовета Крыма сняли с должности из-за хлеба, подаренного блокадникам

Депутаты приняли решение прекратить полномочия Хужиной и Щербулы досрочно. Одновременно заместителем главы горсовета была избрана Ольга Солодилова, которая будет исполнять обязанности председателя парламента.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников. Им подарили по медали и хлебу. Подарок вызвал широкий общественный резонанс.

Фотографии стариков с хлебом в руках на фоне холеных чиновниц в шубах производят неизгладимое впечатление, признался в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН довольно резко отреагировал на выходку чиновников.

