Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

Ель высотой 25 метров спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области. В Кремль новогоднее дерево доставили на специальном автопоезде.

Отмечается, что возраст ели составляет 84 года. Ее выбрала отборочная комиссия. Учитывалась высота, правильная пирамидальная форма, насыщенный и равномерный окрас.

С 2007 года ели в Кремль доставляют из Подмосковья. В прошлом году на Соборной площади установили 95-летнее дерево из Волоколамского округа.

В пресс-службе Московской федерации профсоюзов уточнили, что первых гостей главная елка страны примет 26 декабря. Детям покажут представление «Тридевятый Новый год», сообщает «Радиоточка НСН».

