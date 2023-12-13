Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль
В Московский Кремль вечером 13 декабря доставили главную новогоднюю елку, передает ТАСС.
Ель высотой 25 метров спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области. В Кремль новогоднее дерево доставили на специальном автопоезде.
Отмечается, что возраст ели составляет 84 года. Ее выбрала отборочная комиссия. Учитывалась высота, правильная пирамидальная форма, насыщенный и равномерный окрас.
С 2007 года ели в Кремль доставляют из Подмосковья. В прошлом году на Соборной площади установили 95-летнее дерево из Волоколамского округа.
В пресс-службе Московской федерации профсоюзов уточнили, что первых гостей главная елка страны примет 26 декабря. Детям покажут представление «Тридевятый Новый год», сообщает «Радиоточка НСН».
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