Глава ВЦИОМ разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал три группы россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции.

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По его мнению, уехавшие из страны в марте-апреле 2022 года сделали это под страхом или паникой после начала боевых действий.

Ко второй группе социолог отнес тех, кто уехал из страны, боясь оказаться мобилизованным осенью 2022 года.Федоров увидел в поступках россиян был политический мотив, так как в тот период был принят «ряд довольно жестких законов».

Третья группа оказалась самой многочисленной - в нее пошли те, кто покинул страну из-за работы, считает Федоров.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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