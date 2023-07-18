Глава ВЦИОМ разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы

По его мнению, уехавшие из страны в марте-апреле 2022 года сделали это под страхом или паникой после начала боевых действий.

Ко второй группе социолог отнес тех, кто уехал из страны, боясь оказаться мобилизованным осенью 2022 года.Федоров увидел в поступках россиян был политический мотив, так как в тот период был принят «ряд довольно жестких законов».

Третья группа оказалась самой многочисленной - в нее пошли те, кто покинул страну из-за работы, считает Федоров.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.

