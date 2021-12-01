Глава ВТБ сравнил Набиуллину с железной Тэтчер

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин назвал «стальной женщиной» главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, сообщает РБК.

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По его мнению, она напоминает ему премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

«Эльвира Сахипзадовна женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала», — подчеркнул Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!»

Ранее Набиуллина не исключила, что в декабре Центробанк может повысить ключевую ставку в диапазоне от нуля до 100 базисных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкВТБЭльвира Набиуллина
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