Глава ВТБ сравнил Набиуллину с железной Тэтчер
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин назвал «стальной женщиной» главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, сообщает РБК.
По его мнению, она напоминает ему премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
«Эльвира Сахипзадовна женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала», — подчеркнул Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!»
Ранее Набиуллина не исключила, что в декабре Центробанк может повысить ключевую ставку в диапазоне от нуля до 100 базисных пунктов.
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