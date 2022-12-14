Глава Роспотребнадзора заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа

Массовая вакцинация от гриппа в России завершена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Инвалидность или смерть: Вирус гриппа стал намного тяжелее «омикрона»

При этом главный санитарный врач отметила, что россияне могут сделать прививку по назначению врача или по желанию.

«Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что массовая вакцинация от гриппа завершилась с высоким процентом охвата, прививку сделали 52,2% населения страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГриппВакцинацияАнна ПоповаРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры