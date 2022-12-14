Глава Роспотребнадзора заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа
Массовая вакцинация от гриппа в России завершена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом главный санитарный врач отметила, что россияне могут сделать прививку по назначению врача или по желанию.
«Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — цитирует Попову РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора отметила, что массовая вакцинация от гриппа завершилась с высоким процентом охвата, прививку сделали 52,2% населения страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru