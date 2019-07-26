Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России

Онкологическое заболевание ребёнка в большинстве случаев можно вылечить в России, малыша не обязательно везти в зарубежную клинику. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала Светлана Варфоломеева - директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательского центре онкологии им. Н.Н. Блохина.

По словам специалиста, проблема лечения рака на родине упирается в информирование и доверия общества. Нередко кажется, что за рубежом лучше, чем дома, однако это не так. Российские врачи-онкологи функционируют в рамках единых платформ, сотрудничают с европейскими странами и США. Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.

Глава НИИ также отметила, что Центр имени Блохина принимает любого больного ребенка, даже в том случае, если он пришёл без записи. Для этого ему необходимо только получить у участкового врача простую форму 057у. По словам Светланы Варфоломеевой в детской онкологии пациенты выздоравливают гораздо чаще, чем во взрослой. Однако лечение рака у детей гораздо более агрессивное, операции сложнее.

