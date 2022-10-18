Глава МВД заявил о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий

Он отметил, что в настоящее время приоритетной задачей ведомства является создание условий для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ.

«У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы... будем за счёт него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», - подчеркнул Колокольцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идёт работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности России, экономическую систему, социальную систему, сообщает RT.