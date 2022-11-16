Глава МВД: Получившие гражданство РФ по рождению не могут быть его лишены

Россияне, которые получили гражданство РФ по рождению, не могут быть его лишены. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Он отметил, что в таком случае прекращение гражданства возможно только в добровольном порядке.

В Совфеде предложили лишать приобретенного гражданства за дезертирство

Колокольцев напомнил, что процедура лишения российского гражданства действует в отношении бывших иностранных граждан.

Ранее в Госдуму была внесена поправка к закону «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен, дезертирство при мобилизации и неисполнение приказа в период военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФМВД
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