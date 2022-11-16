Глава МВД: Получившие гражданство РФ по рождению не могут быть его лишены
Россияне, которые получили гражданство РФ по рождению, не могут быть его лишены. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.
Он отметил, что в таком случае прекращение гражданства возможно только в добровольном порядке.
Колокольцев напомнил, что процедура лишения российского гражданства действует в отношении бывших иностранных граждан.
Ранее в Госдуму была внесена поправка к закону «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен, дезертирство при мобилизации и неисполнение приказа в период военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Силуанов заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки
- Глава МВД: Получившие гражданство РФ по рождению не могут быть его лишены
- Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей
- Россельхознадзор: ограничений на поставки ветпрепаратов в Россию нет
- Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военных
- Дуда: Упавшая ракета с высокой вероятностью была с Украины
- СМИ: Швеция выделит средства на помощь Украине
- Совфед одобрил закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
- Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей
- Российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru