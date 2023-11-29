Глава Минцифры Шадаев: врачам и учителям в России выдадут планшеты

В России каждый учитель и врач получит личный планшет для работы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме «TAdviser SummIT 2023», сообщает «Российская газета».

Глава Минцифры исключил обсуждение входа в интернет по паспорту

По его словам, массовое оснащение планшетами начнется с 2025 года, а в 2024 году проведут пилотное внедрение.

«Мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, все-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные», - рассказал Шадаев.

Ранее глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ЦифровизацияВрачиУчителяРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры