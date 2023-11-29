Глава Минцифры Шадаев: врачам и учителям в России выдадут планшеты
В России каждый учитель и врач получит личный планшет для работы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме «TAdviser SummIT 2023», сообщает «Российская газета».
По его словам, массовое оснащение планшетами начнется с 2025 года, а в 2024 году проведут пилотное внедрение.
«Мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, все-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные», - рассказал Шадаев.
Ранее глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР
- НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
- Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете
- Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет на экраны к Рождеству 2025 года
- Глава Рособрнадзора: Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет
- Героями нового проекта Богомолова «Голоса страны» смогут стать простые россияне
- В России появится новый семейный телеканал «Киномульт»
- Киновед Андрей Шемякин умер в возрасте 68 лет
- Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 человек
- Глава Минцифры Шадаев: врачам и учителям в России выдадут планшеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru