Глава Минцифры Шадаев: врачам и учителям в России выдадут планшеты

По его словам, массовое оснащение планшетами начнется с 2025 года, а в 2024 году проведут пилотное внедрение.

«Мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, все-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные», - рассказал Шадаев.

Ранее глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

