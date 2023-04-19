Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования

Новая российская система высшего образования будет состоять из трех ступеней: базового высшего, специализированного высшего образования и аспирантуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, которую продемонстрировал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на расширенном заседании Российского союза ректоров.

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Так, срок обучения в рамках основного высшего образования составит 4-6 лет, магистратуры — 1-2 года. Также в системе высшего образования предусмотрены ординатура, ассистентура-стажировка, аспирантура (адъюнктура).

Базовое (основное) образование будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное высшее образование призвано обеспечить углубленную подготовку. Аспирантуру выделят в отдельный уровень образования, она будет направлена на подготовку научных и научно-практических кадров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВысшее ОбразованиеМинобрнауки

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