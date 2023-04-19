Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования

Так, срок обучения в рамках основного высшего образования составит 4-6 лет, магистратуры — 1-2 года. Также в системе высшего образования предусмотрены ординатура, ассистентура-стажировка, аспирантура (адъюнктура).

Базовое (основное) образование будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное высшее образование призвано обеспечить углубленную подготовку. Аспирантуру выделят в отдельный уровень образования, она будет направлена на подготовку научных и научно-практических кадров.

