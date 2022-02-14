Глава Минобороны Украины: для введения в стране военного положения нет оснований

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на текущий момент нет оснований для введения в стране военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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