Глава Минобороны Украины: для введения в стране военного положения нет оснований

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на текущий момент нет оснований для введения в стране военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.



