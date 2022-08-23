Глава Минкульта заявила, что поклонники уехавших артистов не примут их обратно
Министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT заявила, что поклонники покинувших Россию артистов чувствуют себя преданными и брошенными.
По её словам, они не примут их обратно и не пойдут на их представления.
Она считает, что запрещать уехавшим артистам возвращаться не нужно, так как зрители просто не будут покупать билеты и посещать их выступления.
«Ничего делать не нужно. Не примут афишу. Порвут ну, как минимум, брезгливо не купят билет, потому что до этого читали, где и чьё место, кто куда улетел. И ощущение брошенности, предательства... Обида жгучая», — заключила Любимова.
Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил директора ФСБ Александра Бортникова рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2», которые, по его мнению, «заняли активную антироссийскую позицию», сообщает RT.
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