Глава МЧС Куренков предложил проверить все защитные технические сооружения в России

Глава МЧС Александр Куренков предложил проверить все защитные технические сооружения в России, чтобы оценить их состояние. Слова министра приводит РИА Новости.

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Как отметил глава МЧС, ведомство уже ведет анализ защитных сооружений на предмет «технического состояния и готовности к приему укрываемых».

«Мы проводим своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена в приграничных территориях, мы хотели бы провести эту работу по всей территории РФ», — указал министр.

Ранее Куренков заявил о намерении развивать взаимоотношения МЧС и Минобороны с учетом возникающих угроз, напоминает RT.

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Фото: МЧС России
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