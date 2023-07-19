Глава МЧС Куренков предложил проверить все защитные технические сооружения в России

Как отметил глава МЧС, ведомство уже ведет анализ защитных сооружений на предмет «технического состояния и готовности к приему укрываемых».

«Мы проводим своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена в приграничных территориях, мы хотели бы провести эту работу по всей территории РФ», — указал министр.

Ранее Куренков заявил о намерении развивать взаимоотношения МЧС и Минобороны с учетом возникающих угроз, напоминает RT.

