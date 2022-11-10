Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих

«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. <...> Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» – написал врио главы республики в своем Telegram-канале.

Как отметил Пасечник, все 35 освобожденных военных вернулись в Луганск. Врио главы региона указал, что в украинском плену военнослужащие подверглись избиениям и издевательствам, сообщает РЕН ТВ. Вернувшиеся домой солдаты пройдут медобследование и реабилитацию.

Ранее 15 военнослужащих Донецкой народной республики, освобожденных из украинского плена, вернулись в ДНР, напоминает телеканал «360». После медицинского обследования военных направят на реабилитацию.

