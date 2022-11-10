Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих
Тридцать пять военных Луганской народной республики освобождены из украинского плена. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. <...> Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» – написал врио главы республики в своем Telegram-канале.
Как отметил Пасечник, все 35 освобожденных военных вернулись в Луганск. Врио главы региона указал, что в украинском плену военнослужащие подверглись избиениям и издевательствам, сообщает РЕН ТВ. Вернувшиеся домой солдаты пройдут медобследование и реабилитацию.
Ранее 15 военнослужащих Донецкой народной республики, освобожденных из украинского плена, вернулись в ДНР, напоминает телеканал «360». После медицинского обследования военных направят на реабилитацию.
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