Глава Курской области признан экспертами жестким и взыскательным руководителем

Несколько месяцев работы в качестве исполняющего обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта позволили экспертам сделать вывод о нём, как о требовательном и жестком руководителе. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры, пишет издание «Взгляд».

«Жесткость в решениях и оценках вызывает очевидные симпатии у жителей области, уставших от вялости предшественников. Дополнительный плюс – демонстрируемая открытость власти, умение оперативно и эффективно решать проблемы жителей», - такой вывод приводят эксперты.

В докладе Старовойт назван «бескомпромиссным контролером». Эксперты цитируют высказывание руководителя области о разрабатываемой системе эффективности работы чиновников. «Она направлена на укрепление системы управления, повышение качества взаимодействия и оперативности реагирования на проблемы», – говорит Старовойт, предупреждая, что такой подход должен быть распространен на всю вертикаль управления», – сообщается в докладе.

Например, подчеркивают эксперты, вскоре после вступления в должность Старовойт объявил 2019 год в регионе «Годом дорог», обозначив масштабные планы дорожного строительства. Глава региона сообщил, что на указанные цели Курская агломерация получит 720 млн рублей дополнительных средств из бюджетов всех уровней в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».



