Глава ГИБДД предложил ввести автодело в уроки «технологии» для школьников

Начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии озвучил предложение по введению в школьную программу обучения азам автомобильного дела. Он считает, что уместно будет преподавать данный модуль в рамках предмета «технология», сообщает Интерфакс.

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Кроме этого, Черников повторно выступил с инициативой по ограничению скорости, при которой можно перевозить детей в автомобиле. В 2019 году уже составлено более 397,5 тыс. административных правонарушений по перевозке несовершеннолетних в автомобилях. Руководитель ГИБДД отмечает, что больше всего происшествий с участием детей случается ввиду нарушений ПДД водителями.

Напомним, что Черников уже предлагал снизить максимально допустимую скорость для авто, в которых перевозятся дети, на 20 км в час.

Ранее НСН писала, что в Госдуме предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла.


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ФОТО: РИА Новости
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