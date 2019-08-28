Глава ГИБДД предложил ввести автодело в уроки «технологии» для школьников
Начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии озвучил предложение по введению в школьную программу обучения азам автомобильного дела. Он считает, что уместно будет преподавать данный модуль в рамках предмета «технология», сообщает Интерфакс.
Кроме этого, Черников повторно выступил с инициативой по ограничению скорости, при которой можно перевозить детей в автомобиле. В 2019 году уже составлено более 397,5 тыс. административных правонарушений по перевозке несовершеннолетних в автомобилях. Руководитель ГИБДД отмечает, что больше всего происшествий с участием детей случается ввиду нарушений ПДД водителями.
Напомним, что Черников уже предлагал снизить максимально допустимую скорость для авто, в которых перевозятся дети, на 20 км в час.
Ранее НСН писала, что в Госдуме предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла.
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