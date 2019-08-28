Глава ГИБДД предложил ввести автодело в уроки «технологии» для школьников

Кроме этого, Черников повторно выступил с инициативой по ограничению скорости, при которой можно перевозить детей в автомобиле. В 2019 году уже составлено более 397,5 тыс. административных правонарушений по перевозке несовершеннолетних в автомобилях. Руководитель ГИБДД отмечает, что больше всего происшествий с участием детей случается ввиду нарушений ПДД водителями.

Напомним, что Черников уже предлагал снизить максимально допустимую скорость для авто, в которых перевозятся дети, на 20 км в час.

Ранее НСН писала, что в Госдуме предложили бесплатно выдавать нуждающимся семьям детские автокресла.



