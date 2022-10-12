Эксперт: После гибели владельца биоматериала супруга может его использовать

Супруга может использовать биоматериалы мужа после его гибели, если он заранее дал согласие, заявил руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе в пресс-центре НСН.

«Если супруги подписали соответствующий документ о согласии стать родителями, даже в случае гибели супруга жена может без проблем этим воспользоваться. Проблемы появляются, если в документе есть какие-то уточнения со стороны супруга, о том, что он против», - отметил он.

Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

