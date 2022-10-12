Эксперт: После гибели владельца биоматериала супруга может его использовать

Автандил Чоговадзе объяснил, что для этого супруги подписывают специальный документ, муж дает согласие. 

Супруга может использовать биоматериалы мужа после его гибели, если он заранее дал согласие, заявил руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе в пресс-центре НСН.

«Если супруги подписали соответствующий документ о согласии стать родителями, даже в случае гибели супруга жена может без проблем этим воспользоваться. Проблемы появляются, если в документе есть какие-то уточнения со стороны супруга, о том, что он против», - отметил он.

Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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