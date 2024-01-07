Гладков: пострадавшие при обстреле Белгорода находятся в удовлетворительном состоянии
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава региона посетил пострадавших вместе с супругой. По его словам, в детской областной больнице проходят лечение шесть пациентов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.
Во второй городской больнице находится 25 пациентов. Они получают необходимое лечение, отметил Гладков.
В областной клинической больнице находится 11 пострадавших. Губернатор отметил, что вопросов по лечению и содержанию у них нет.
ВСУ 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Жертвами стали 25 человек, более100 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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