Гладков: Из больниц выписали шестерых пострадавших при обстрелах

Ранее губернатор заявил, что после атак были госпитализированы 74 человека, 20 раненых находятся в реанимации в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона указал, что в больницах Москвы и Белгорода остаются 69 человек, им оказывают необходимую помощь.

