Гладков: Из больниц выписали шестерых пострадавших при обстрелах
Шесть пострадавших из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ выписали из больниц 5 января. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор заявил, что после атак были госпитализированы 74 человека, 20 раненых находятся в реанимации в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино», — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона указал, что в больницах Москвы и Белгорода остаются 69 человек, им оказывают необходимую помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде возобновят курсы по срочной доврачебной помощи
- Комедия «Холоп-2» заработала 2 миллиарда рублей за шесть дней проката
- Гладков: Из больниц выписали шестерых пострадавших при обстрелах
- СМИ: Кандидат в президенты США Рамасвами захотел вывести страну из НАТО
- В Подмосковье загорелся склад на площади 1,26 тысячи «квадратов»
- Генконсульство: Информации о пострадавших в Японии россиянах не поступало
- В США самолет потерял часть фюзеляжа и иллюминатор во время полета
- СМИ: Жертвами землетрясений в Японии стали 110 человек
- Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок
- Умер бразильский футболист и тренер Марио Загалло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru