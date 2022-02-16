Гинцбург: В Москве все дети 6-11 лет переболели COVID-19

Все живущие в Москве дети в возрасте от 6 до 11 лет имеют антитела к коронавирусу, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — рассказал ученый.

Гинцбург добавил, что из-за этого специалистам центра пришлось изменить протокол клинических исследований, пишет RT. Глава центра Гамалеи выразил надежду, что учреждение быстро получит разрешение на внесение изменений, согласно которым нижнюю границу по антителам установят на уровне как минимум 100 международных единиц BAU, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиКоронавирусАлександр Гинцбург
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