Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового вида коронавируса
Новый коронавирус NeoCov появился из-за постоянных мутаций инфекции. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее ученые из Китая обнаружили в ЮАР новый вид коронавируса. NeoCov был найден у летучих мышей, предполагается, что через одну мутацию инфекция может перейти к людям.
«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.
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