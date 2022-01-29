Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового вида коронавируса

Новый коронавирус NeoCov появился из-за постоянных мутаций инфекции. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В центре «Вектор» оценили опасность нового коронавируса из ЮАР

Ранее ученые из Китая обнаружили в ЮАР новый вид коронавируса. NeoCov был найден у летучих мышей, предполагается, что через одну мутацию инфекция может перейти к людям.

«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЮАРАлександр Гинцбург
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