Гинцбург объяснил появление в ЮАР нового вида коронавируса

Ранее ученые из Китая обнаружили в ЮАР новый вид коронавируса. NeoCov был найден у летучих мышей, предполагается, что через одну мутацию инфекция может перейти к людям.

«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — рассказал ученый в беседе с ТАСС.

