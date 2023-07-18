Генпрокурора РФ просят проверить чат, в котором детей шантажировали ради их обнаженных фото

Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение генеральному прокурору страны Игорю Краснову с просьбой проверить чат в Telegram, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде.

По словам парламентария, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на такие снимки. Затем детей шантажировали с целью получения новых фото и видео. В обращении депутата указывается, что в противном случае злоумышленники угрожали разослать полученные ранее снимки родственникам, друзьям и знакомым.

Останина просит Краснова провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры.

