Генпрокурора РФ просят проверить чат, в котором детей шантажировали ради их обнаженных фото
Председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение генеральному прокурору страны Игорю Краснову с просьбой проверить чат в Telegram, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде.
По словам парламентария, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на такие снимки. Затем детей шантажировали с целью получения новых фото и видео. В обращении депутата указывается, что в противном случае злоумышленники угрожали разослать полученные ранее снимки родственникам, друзьям и знакомым.
Останина просит Краснова провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru