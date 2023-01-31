Генпрокурор РФ заявил о возврате домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных

Свыше девяти тысяч граждан отпущены домой, которые были незаконно призваны в армию по мобилизации, в том числе на основании проблем со здоровьем. Такие цифры озвучил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Как передает слова Краснова Telegram-канал «Радиоточка НСН», ошибка была исправлена усилиями надзорного ведомства. Глава государства призвал держать на контроле данный вопрос и в дальнейшем, в том числе, в плане соблюдения других прав мобилизованных.