Генпрокурор РФ заявил о возврате домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных
Свыше девяти тысяч граждан отпущены домой, которые были незаконно призваны в армию по мобилизации, в том числе на основании проблем со здоровьем. Такие цифры озвучил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
Как передает слова Краснова Telegram-канал «Радиоточка НСН», ошибка была исправлена усилиями надзорного ведомства. Глава государства призвал держать на контроле данный вопрос и в дальнейшем, в том числе, в плане соблюдения других прав мобилизованных.
Генпрокурор в целом констатировал, что в результате проверок был выявлен целый ряд недостатков и проблем в ходе мобилизации. По его словам, это дало толчок для пересмотра подходов к организации воинского учета, составления и ведения баз данных военнослужащих.
Игорь Краснов также доложил о решении большинства проблем с выплатами положенного денежного содержания военнослужащим, а также обеспечением обмундированием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
- Кадыров рассказал об отправке на СВО новой группы добровольцев
- Рогов сообщил об уничтожении украинского спецназа на Запорожском направлении
- Глава военной разведки Украины заявил о непричастности к атакам на Россию
- Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Благодатное в ДНР
- Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации
- Генпрокурор РФ заявил о возврате домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных
- Рогов: Появление РСЗО «Торнадо-С» стало противовесом системе HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru