Генпрокуратура устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства к 1 мая провести ревизию всех уголовных дел по экономическим преступлениям, расследуемых больше года.

По его словам, в последнее время участились случаи необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, несмотря на официальное сокращение проверок. Краснов отметил, что вмешательство происходит под видом рассмотрения обращений и проведения профилактических мероприятий.

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Необходимо закрывать уголовные дела по налоговым преступлениям, если задолженности были погашены предпринимателем, а также сократить срок расследования уголовных экономических дел, заявил ранее глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с НСН.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЭкономикаПреступленияГенпрокуратура
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