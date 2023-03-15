Генпрокуратура устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства к 1 мая провести ревизию всех уголовных дел по экономическим преступлениям, расследуемых больше года.

По его словам, в последнее время участились случаи необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, несмотря на официальное сокращение проверок. Краснов отметил, что вмешательство происходит под видом рассмотрения обращений и проведения профилактических мероприятий.