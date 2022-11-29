Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность литовского центра Riddle

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность литовского аналитического центра Riddle нежелательной в России. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

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«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)», — цитирует Иванова «Интерфакс».

Как отметил представитель Генпрокуратуры, деятельность Riddle представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пишет RT.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Международного научного центра имени Вудро Вильсона в России», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитваГенпрокуратура Рф
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