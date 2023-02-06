Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский легион «Свобода России»

Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский легион «Свобода России» террористическим, сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Форум свободной России»

В сообщении говорится, что целью создания организации являются «подрыв основ конституционного строя России, свержение власти в стране, в том числе путём совершения террористических актов».

Указано, что подобные действия «представляют угрозу безопасности общества и государства».

«В Верховный Суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», - заключили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает НСН.

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