Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский легион «Свобода России»
Генпрокуратура РФ потребовала признать украинский легион «Свобода России» террористическим, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что целью создания организации являются «подрыв основ конституционного строя России, свержение власти в стране, в том числе путём совершения террористических актов».
Указано, что подобные действия «представляют угрозу безопасности общества и государства».
«В Верховный Суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», - заключили в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает НСН.
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