Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский легион «Свобода России»

В сообщении говорится, что целью создания организации являются «подрыв основ конституционного строя России, свержение власти в стране, в том числе путём совершения террористических актов».

Указано, что подобные действия «представляют угрозу безопасности общества и государства».

«В Верховный Суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», - заключили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура признала расположенный в США Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией, напоминает НСН.

