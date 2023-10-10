Генпрокуратура: Число экономических преступлений сократилось на 6% с начала года
Число экономических преступлений в РФ с начала текущего года уменьшилось на 6%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
Отмечается, что общий массив экономических преступлений относительно января-августа прошлого года уменьшился с 85,1 тысячи до 79,9 тысяч. Подчеркивается, что на такие преступления приходится свыше половины выявляемого ущерба от преступлений - 203,6 миллиарда рублей.
Ранее, 5 октября, замглавы Министерства юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что наполненность колоний в России снизилась более чем в 2,5 раза за 10 лет. По его словам, число заключенных в колониях уменьшилось с 700 до 266 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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