Газон на месте снесенной незаконной постройки появился в центре Москвы
Столичные власти озеленили участок земли в районе Арбат (ЦАО), который ранее занимало незаконно построенное трехэтажное здание. Об этом заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Ранее здесь находилось строение площадью 200 квадратных метров, расположенное по адресу: Староконюшенный переулок, владение 36. Дом был возведен без разрешительной документации. Постройка занимала территорию между двумя объектами культурного наследия города Москвы — домом Пороховщикова и домом «Общество русских врачей» — и угрожала их сохранности.
«Освобождение городского пространства от самовольно возведенных объектов является одной из основных задач Госинспекции по недвижимости. Работы проводятся во всех административных округах Москвы, особое внимание мы уделяем исторической и туристической части города. После демонтажа самостроев территории приводят в порядок: озеленяют, восстанавливают газоны. Так, например, вместо трехэтажного самостроя в Староконюшенном переулке на площади 100 квадратных метров появился газон», – рассказал Иван Бобров.
По словам Боброва, одна из ключевых задач Госинспекции по недвижимости — демонтаж самовольно построенных зданий. Работы ведутся по всей Москве, причем особое внимание уделяется туристическим и историческим районам столицы. Он добавил, что место снесенного дома в Староконюшенном переулке занял газон.
Отмечается, что самострои не только портят архитектурный облик Москвы, но и забирают у москвичей общественные пространства.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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