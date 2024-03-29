ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров в РФ
Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию с 1 апреля снизится с 1000 евро до 200 евро. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
В ведомстве указали, что это связано с истечением срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его временном повышении.
Таким образом, с 1 апреля без уплаты таможенных платежей можно заказать за рубежом товары не дороже 200 евро, вес которых не превышает 31 кг. В случае превышения, размер пошлины составит 15% от стоимости, но не менее двух евро за ru.
«Новая норма касается товаров, которые доставляют физлицам из-за границы Почта России и экспресс-перевозчики», - заключили в ФТС.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов призвала власти РФ установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран-членов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru