ФСИН предложила запретить заключать под стражу инвалидов и беременных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили запретить заключать под стражу женщин с детьми в возрасте до трех лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-бюро ФСИН.

При этом под запрет не попадут случаи обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, отмечает RT.

Как сообщает Москва 24, ФСИН также предложила наделить начальника места содержания под стражей правом отказать в приеме арестованных в случае переполненности камер.

Напомним, ранее замдиректора ФСИН России Валерий Максименко выразил уверенность, что у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых отправили в колонию для отбывания наказания за хулиганство, не возникнет проблем в местах лишения свободы, потому что они «совершенно нормальные, честные, правильные парни, которых жалеет вся страна».

В свою очередь, глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в беседе с НСН выразил удивление информированностью замдиректора ФСИН об отношении россиян к футболистам.

