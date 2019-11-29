ФСИН опровергла обыски у замглавы Рудого

ФСИН опровергла сообщения о том, что в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого проходят обыски. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-бюро Кристина Паньшина, информация не соответствует действительности.

«В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности», — сообщила сотрудница ведомства.