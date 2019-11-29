ФСИН опровергла обыски у замглавы Рудого
ФСИН опровергла сообщения о том, что в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого проходят обыски. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-бюро Кристина Паньшина, информация не соответствует действительности.
«В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности», — сообщила сотрудница ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Рудого прошли обыски. Как отмечает RT, они проводились в рамках дела о задержании руководства ФСИН по Ростовской области. Ранее арестованному главе регионального ведомства инкриминируют нарушение ведения документооборота, сообщает Москва 24.
Как отмечает телеканал «360», по сообщениям источников Анатолия Рудого может сменить на посту новый помощник главы ФСИН Анатолий Якунин.
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