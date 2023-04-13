ФСБ зафиксировала более 5000 кибератак на инфраструктуру России

«ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России», — отмечается в сообщении.

Спецслужба своевременно приняла меры, которые позволили предотвратить негативные последствия для страны от подобных атак.

Ранее компания по кибербезопасности StormWall заявила о росте числа DDoS-атак на банки и платежные системы России в марте.

