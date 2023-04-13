ФСБ зафиксировала более 5000 кибератак на инфраструктуру России

Более пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру было зафиксировано за год. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам

«ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России», — отмечается в сообщении.

Спецслужба своевременно приняла меры, которые позволили предотвратить негативные последствия для страны от подобных атак.

Ранее компания по кибербезопасности StormWall заявила о росте числа DDoS-атак на банки и платежные системы России в марте.

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ФОТО: РИА Новости
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