ФСБ зафиксировала более 5000 кибератак на инфраструктуру России
13 апреля 202312:10
Более пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру было зафиксировано за год. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России», — отмечается в сообщении.
Спецслужба своевременно приняла меры, которые позволили предотвратить негативные последствия для страны от подобных атак.
Ранее компания по кибербезопасности StormWall заявила о росте числа DDoS-атак на банки и платежные системы России в марте.
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru