ФСБ сможет самостоятельно блокировать сайты

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получит возможность блокировать домены сайтов, которые, по их мнению, нарушают закон. В частности, речь идет о полном ограничении доступа к содержимому онлайн-ресурса, сообщает Ura.ru.

Такие полномочия были переданы центру после того, как он вошел в число компетентных организаций Координационного центра. Уточняется, что организация будет заниматься именно разделегированием домена. Эта процедура принципиально отличается от классической блокировки сайта более высокой оперативностью и эффективностью.

Разъясняется, что для запуска процедуры ведомству не нужно будет ждать решения суда и Роскомнадзора. Кроме того, такой способ позволяет полностью ограничить доступ к ресурсу.

Ранее международная правозащитная группа «Агора» зафиксировала усиление ограничения свободы интернета в России. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН обратил внимание на ничтожную долю заблокированных страниц.

