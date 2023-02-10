ФСБ предупредила о сборе данных о военных иностранными спецслужбами через почтовые сервисы

По данным ведомства, с августа прошлого года фиксируются факты использования популярных в РФ почтовых сервисов «для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции» и о принимающих в ней участие лицах, пишет RT.

Так, злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие с доменными именами федеральных органов власти, и рассылают учреждениям и организациям псевдоофициальные запросы о предоставлении информации об участниках СВО, мобилизованных, прибывших в РФ с территории Украины.

ФСБ призывает россиян быть бдительными и проверять подлинность электронных писем, полученных от имени различных ведомств, на официальных порталах соответствующих госорганов. Спецслужба рекомендует не отвечать на послания и не открывать вложения к ним до получения официального подтверждения.

Ранее стало известно, что США используют специальные программы «Пегасус» и «Графит», которые позволяют вести глобальную слежку через устройства связи, пишет Ura.ru.

