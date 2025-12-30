ФСБ предотвратила диверсию на газовой инфраструктуре в Кабардино-Балкарии

Как уточнили в ФСБ, погибший являлся жителем Нальчика. По версии ведомства, он прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию для выполнения задания.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту предотвращенной диверсии, передает «Радиоточка НСН».

