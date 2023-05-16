ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда

Ожидается, что обыски без решения суда разрешат в случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Кроме того, такие действия могут быть проведены, если у силовиков есть данные о потенциальной угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности страны. В других случая обыски проводятся на основании судебного решения с учетом данных о признаках преступления, лицах, которые могли их совершить, либо событиях, угрожающих безопасности РФ.

Сотрудники ФСБ должны будут уведомить суд об обысках в течение суток. При этом силовикам необходимо иметь постановление от первого замдиректора ФСБ, главы департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

Кроме того, правоохранители смогут изымать подозрительные документы, материалы, предметы, которые хранятся без разрешения. Также силовикам разрешат записывать следственные действия на камеру и задействовать не менее двух понятых.

Обсуждение проекта инструкции ФСБ продлится до конца мая.

