ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия

Замдиректора ФСБ отметил, что риск попадания к радикалам оружия массового поражения растет из-за того, что к снабжению террористических группировок оказываются причастны государственные структуры. Сироткин не исключил, что радиоактивные и химические боеприпасы могут оказаться на черном рынке.

«Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения», - сказал представитель ведомства на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств - членов ООН.

Представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре уличила США в тайном размещении оружия массового поражения в Европе, передает «Радиоточка НСН».

