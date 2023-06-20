ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия
Заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Игорь Сироткин заявил о реальной угрозе получения террористическими организациями радиоактивного и химического оружия, сообщает РИА Новости.
Замдиректора ФСБ отметил, что риск попадания к радикалам оружия массового поражения растет из-за того, что к снабжению террористических группировок оказываются причастны государственные структуры. Сироткин не исключил, что радиоактивные и химические боеприпасы могут оказаться на черном рынке.
«Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения», - сказал представитель ведомства на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств - членов ООН.
Представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре уличила США в тайном размещении оружия массового поражения в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru