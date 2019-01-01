Форум «Таврида» завершил восьмую смену арт-манифестом

Предложение о проведении в 2021 году в России «Года народного искусства и нематериального культурного наследия» вошло в арт-манифест, который был создан на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». С этой инициативой выступили участники 8-й смены форума, которая прошла с 29 июня по 5 июля. Её участниками стали 400 музыкантов, хореографов и вокалистов из разных регионов России.

Отмечается, что поводом для создания манифеста стала насыщенная образовательная программа, тренинги с экспертами, а также творческие коллаборации. Кроме того, в ходе смены у её участников появилась возможность встретиться с известными людьми, которые являются настоящими профессионалами. В их числе, герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Полонский, которые также провели смотр-кастинг на участие в группе «Фабрика». Помимо этого, гостьей форума стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Добавим, вместе с культурной и образовательной программами на форуме работали эксперты грантового конкурса. 20 участников из разных регионов в рамках восьмой смены доработали свои идеи, после этого они смогли защитить проекты, на реализацию которых было выделено почти 10 миллионов рублей.



