«Форум социальных инноваций регионов» пройдёт в Москве на ВДНХ
«Форум социальных инноваций регионов» пройдёт в Москве с 19 по 21 июня на ВДНХ в павильоне №75. В нём примут участие представители органов власти, науки, бизнеса, социально ориентированных НКО и экспертного сообщества. С лекциями выступят Ирина Хакамад, министр счастья Дордже Пенджо, а также известные во всём мире ученые и исследователи.
Свои проекты представят столичные Департаменты здравоохранения, образования и соцзащиты. Также в рамках форума будет работать парк долголетия с открытыми уроками для пенсионеров. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 30 тысяч человек.
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