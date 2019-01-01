«Форум социальных инноваций регионов» пройдёт в Москве на ВДНХ

«Форум социальных инноваций регионов» пройдёт в Москве с 19 по 21 июня на ВДНХ в павильоне №75. В нём примут участие представители органов власти, науки, бизнеса, социально ориентированных НКО и экспертного сообщества. С лекциями выступят Ирина Хакамад, министр счастья Дордже Пенджо, а также известные во всём мире ученые и исследователи.

Свои проекты представят столичные Департаменты здравоохранения, образования и соцзащиты. Также в рамках форума будет работать парк долголетия с открытыми уроками для пенсионеров. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 30 тысяч человек.

