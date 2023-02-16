Фонд помощи добровольцам Донбасса может открыться в Австралии

По информации издания, филиалы фонда «Добровольцы Донбасса» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Вологде, Сочи и Чите. Лучников сообщил URA.RU, что сейчас ведутся переговоры об открытии филиалов фонда в Австралии, Узбекистане, Армении и Азербайджане.

Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» был создан в марте 2022 года. Инициаторами создания фонда выступили офицерам запаса различных силовых ведомств и общественные деятели, отмечает издание. Фонд регулярно оказывает поддержку военнослужащим — участникам спецоперации и членам их семей, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 февраля откроют центр помощи демобилизованным и их семьям. Психологическую помощь нуждающимся будут оказывать опытные специалисты, ранее работавшие в военкоматах после объявления частичной мобилизации.

