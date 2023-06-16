Фонд «Моя история» передал Севастополю детскую школу в Херсонесе

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о передаче Севастополю детского художественно-эстетического центра, созданного на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Договор заключили правительство Севастополя и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Школа была построена «в невероятные сроки», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Она сможет принять почти 900 учеников и открывает «фантастические перспективы» для детей.

Ранее идею митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) о строительстве центра была поддержана президентом РФ. Планируется, что детская школа искусств станет первой частью масштабного проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Это первое специально построенное здание для организации дополнительного образования в сфере искусств. В нынешнем году она готова принять 844 обучающихся, к 2027 году - до 1 372.

«Это не только значимое событие художественной жизни всего полуострова, но и большая надежда на то, что будущие воспитанники этого одного из лучших по оснащению творческих заведений страны, оставят для будущих поколений живописные и скульптурные произведения прославляющие в веках место Херсонеса в истории нашей страны», — отметил директор Фонда «Моя история» Иван Есин.

В частности, обучение в центре планируется вести по пяти предпрофессиональным программам, которых ранее в Севастополе не было: «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Искусство театра».

Прием в школу искусств начнётся в августе, работать она начнет с сентября.

