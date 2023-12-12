ФНС опровергла сообщения о взломе со стороны Украины
Сообщения о взломе налоговой системы России со стороны Украины не соответствуют действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
В ведомстве опровергли информацию о том, что украинским хакерам якобы удалось «уничтожить налоговую инфраструктуру» и запустить вирусы в серверы.
В ФНС заверили, что все сервисы и каналы взаимодействия с другими структурами работают штатно. Информация о захвате трафика не соответствует действительности, подчеркнула пресс-служба.
Один из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар» 12 декабря сообщил об уничтожении части инфраструктуры компании в результате хакерской атаки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru