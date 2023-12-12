ФНС опровергла сообщения о взломе со стороны Украины

В ведомстве опровергли информацию о том, что украинским хакерам якобы удалось «уничтожить налоговую инфраструктуру» и запустить вирусы в серверы.

В ФНС заверили, что все сервисы и каналы взаимодействия с другими структурами работают штатно. Информация о захвате трафика не соответствует действительности, подчеркнула пресс-служба.

Один из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар» 12 декабря сообщил об уничтожении части инфраструктуры компании в результате хакерской атаки, передает «Радиоточка НСН».

