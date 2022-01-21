ФМБА планирует исследовать лекарство «МИР 19» для домашнего лечения

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) направило заявку в Минздрав РФ для разрешения клинического исследования лекарства против коронавируса «МИР 19» для домашнего лечения. Об этом сообщает «Интерфакс».



Как отмечается в заявке, агентство намерено исследовать аппарат на возможность использования амбулаторно «в первые дни после подтверждения диагноза».

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки ФМБА в конце декабря прошлого года. Глава ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что препарат основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека, он предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.



