ФМБА планирует исследовать лекарство «МИР 19» для домашнего лечения

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) направило заявку в Минздрав РФ для разрешения клинического исследования лекарства против коронавируса «МИР 19» для домашнего лечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается в заявке, агентство намерено исследовать аппарат на возможность использования амбулаторно «в первые дни после подтверждения диагноза».

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки ФМБА в конце декабря прошлого года. Глава ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что препарат основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека, он предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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