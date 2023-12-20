«Не рубить сук!»: В фитнес-индустрии пообещали не поднимать цены больше 10%

Цены на фитнес-услуги в 2024 году неизбежно вырастут, но не больше, чем на 7-10%, заявила в интервью НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.

По данным «Коммерсанта», фитнес-индустрия в следующем году может увеличить оборот на 16%, до 250 млрд руб. При этом посещаемость клубов растет за счет внедрения помесячной оплаты вместо покупки годовых абонементов.