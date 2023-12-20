«Не рубить сук!»: В фитнес-индустрии пообещали не поднимать цены больше 10%
В 2023 году рост цен на фитнес-услуги составил 12%, при этом расходы на обслуживание клубов выросли на треть, сказала в эфире НСН Ольга Киселева.
Цены на фитнес-услуги в 2024 году неизбежно вырастут, но не больше, чем на 7-10%, заявила в интервью НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.
По данным «Коммерсанта», фитнес-индустрия в следующем году может увеличить оборот на 16%, до 250 млрд руб. При этом посещаемость клубов растет за счет внедрения помесячной оплаты вместо покупки годовых абонементов.
«Не повышать цены возможности нет. Рост расходов на обслуживание клиентов в фитнес-клубах ведет к необходимости роста цен, при этом фитнес-индустрия очень осторожно и медленно повышает цены. В 2022 году в среднем по стране цены на фитнес-услуги выросли на 7%, а в 2023 - примерно на 12%. Это слабо сопоставимо с продуктами питания и другими услугами. Цены на фитнес-услуги будут точно расти, но очень медленно и лояльно относительно потребителей. Платежеспособность людей не увеличилась, и мы не будем рубить сук, на котором сидим. Повышение цен будет в районе 7-10%, не думаю, что больше», - сказала Киселева.
По ее словам, сейчас внедряется услуга «фитнес по подписке». При этом прибыльность клубов составляет 4-5%.
«В связи с изменением потребительского поведения возникает история так называемого фитнеса по подписке, когда у вас ежемесячно списывается какая-то не очень большая сумма, в районе 2 тыс. рублей. Это не сразу выложить 25 тысяч рублей за годовое посещение. Объем расходов на операционное обслуживание фитнес-клубов за последние два года существенно вырос, на 30-35%. Доходы тоже выросли, но прибыльность не так велика, она в районе 4-5% в настоящий момент», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что 65-летний вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон женился на фитнес-инструктор из Франции, 48-летней Леане Дольчи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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