Финляндия будет контролировать границу с РФ с воздуха

10 января 202020:31

Пограничники Финляндии усилят контроль на российской границе при помощи патрулирования с воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на финский портал Yle.

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Как пишет агентство, такое решение принято для борьбы с нелегальными иммигрантами. Патрулирование будет вестись, в частности, с самолетов и вертолетов.

По данным агентства, особое внимание будет уделяться восточной и северной части страны.

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ТЕГИ:ФинляндияГраница