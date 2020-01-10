Финляндия будет контролировать границу с РФ с воздуха
10 января 202020:31
Пограничники Финляндии усилят контроль на российской границе при помощи патрулирования с воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на финский портал Yle.
Как пишет агентство, такое решение принято для борьбы с нелегальными иммигрантами. Патрулирование будет вестись, в частности, с самолетов и вертолетов.
По данным агентства, особое внимание будет уделяться восточной и северной части страны.
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