Фестиваль для всей семьи стартовал в столице к четырехлетию Центров московского долголетия
В честь своего дня рождения Центры московского долголетия откроют двери для горожан всех возрастов с 24 июля по 30 июля, там будут проходить тематические дни с разными активностями. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что фестиваль будет насыщен культурно-оздоровительной программой. По словам Раковой, мероприятия будут посвящены, в частности, спортивным, интеллектуальным, кулинарным и творческим активностям. Так, все москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах, тематических лекциях, интерактивах и увлекательных квестах.
Заммэра подчеркнула, что сегодня в Москве функционирует уже 86 центров, а к концу года их будет более 120. Ракова добавила, что за 2022 год центры посетили свыше миллиона раз, а сегодня этого показателя достигли за полгода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru