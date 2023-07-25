Фестиваль для всей семьи стартовал в столице к четырехлетию Центров московского долголетия

Она отметила, что фестиваль будет насыщен культурно-оздоровительной программой. По словам Раковой, мероприятия будут посвящены, в частности, спортивным, интеллектуальным, кулинарным и творческим активностям. Так, все москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах, тематических лекциях, интерактивах и увлекательных квестах.

Заммэра подчеркнула, что сегодня в Москве функционирует уже 86 центров, а к концу года их будет более 120. Ракова добавила, что за 2022 год центры посетили свыше миллиона раз, а сегодня этого показателя достигли за полгода.

